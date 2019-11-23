Hadise gözyaşlarına hakim olamadı!

O Ses Türkiye yarışmasının özel bölümünde Ajda Pekkan sürprizi yaşayan izleyici, devamında Hadise'den gelen itiraflarla duygulandı. Ailesiyle olan kavgasına ilişkin beklenmedik itiraflarda bulunan Hadise, anlattıkları ile Acun Ilıcalı'yı da etkiledi. Bir ara Acun Ilıcalı 'çekimleri iptal ederim' dedi. İşte Hadise'nin itirafı ve gözyaşları...

Aslen Sivaslı olan gurbetçi aile kızı Hadise, kız kardeşleri ve annesi ile bir süredir kavgalı. Geçen yıl İnstagram hesabından yaptığı bir paylaşım sonrasında annesi sert tepki gösterdi ve Hadise bir anda yalnız kaldı. Annesi ile küs olan ünlü sanatçı yaşadığı sıkıntılı süreci, bir yarışmacının ailesini görünce ortaya serdi.

Sesini beğendiği genç kız için dönen Hadise, onun kuliste bekleyen annesini ve ağabeyini görünce kendini tutamadı. Bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Hadise ondan bir haber beklediğini söyleyerek şunlara anlattı:

"Abim var, bebeği olacak; şu an doğuma girdiler onun heyecanını yaşıyorum. Hala oluyorum. Çok duygusalım orada olmak isterdim. Yarın da çekim olduğu için gidemiyorum. O yüzden birazdan bir resim gelir de ben mutlu olurum".

HADİSE AĞLADI BEYAZ TESELLİ ETTİ

Bu açıklamanın ardından sesi titremeye başlayan Hadise ağlamamak için kendini tutmaya çalıştı. Ancak ünlü sanatçının gözlerinden bir anda yaşlar akmaya başladı. Onun bu halini gören Beyaz da duygulandı. Ünlü şovmen yerinden kalkıp Hadise'ye sarılarak teselli etti.

Hadise'nin ağlamasına dayanamayan Acun Ilıcalı da hemen araya girdi ve 'O Ses Türkiye çekimi iptal ederim' deyip şunları söyledi:

"Eğer sen çekimi iptal edin diyorsan ben vallahi ederim. Bizim için senin mutluluğun o günkü çekimden çok daha önemli"

Acun Ilıcalı'nın sözleriyle daha da duygusallaşan Hadise gözyaşları içinde yüreğinden dökülen itiraflara başladı. Ailesiyle arasının bir süredir kötü olduğun açıklayan Hadise şunları anlattı:

"Her aile tabiki bir süreçten geçer. Ben hiçbir zaman kendi ailemle ilgili detaylara girmedim. Zaten kimseyi de ilgilendirmez benim ailemdeki sorunlar. Ama göz önünde olunca bazı açıklamalar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ben geçen yıl sosyal medyadan bir açıklama yaptım. Ondan sonra tabii ailecek bir süreçten geçtik. Her ailede olduğu gibi. Ben göz önünde olduğum için ben yazılıyorum konuşuluyorum.

Bu bebek de bu aileye çok iyi gelecek diye düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum. Bebeğimizin ismini de açıklamak isterim. Adı Melik Hamza. Çocuk doğmadan şımarttım çocuğu, çok heyecanlıyım.

Ben O Ses Türkiye'de kendimle ilgili şeyleri açıklamayı severim. Burayı ailem gibi gördüğüm için bazen içimi dökmeyi, ağlamayı seviyorum. Bazı insanlar sevmez ama ben böyleyim."