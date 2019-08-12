Hadise’den eleştirilere yanıt

Konserinde 3 farklı kostüm giyen şarkıcıyı izleyenler arasında geçtiğimiz yıl intihara teşebbüs eden annesi Gülnihal Açıkgöz’de yerini aldı. Annesiyle sahneden sohbet eden Hadise, “Sultanım hoş geldin. Anne mayo kıyafetim çok açık değil, değil mi? Tepki alır mıyım” diye sordu. Annesinden gelen cevabın ardından “Gördüğünüz gibi annem bir şey demiyor o zaman kime ne” diyerek yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

Hadise konserini izleyenler arasın oyuncu İrem Sak’ta yerini aldı. Geçtiğimiz hafta Bodrum tatilinde görüntülenen Sak, “Bir daha tatil olur mu” sorusuna “Tövbe artık yeter, bikinilide yakalandım. Bitti” yanıtını verdi.