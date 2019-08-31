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31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:28:49

Hadise büyüdü boşanıyorlar

Ferhat Göçer’in sahnede Hadise’yle Sinan Akçıl’ın anılarını anlatması, Burcu Kıratlı’yı küplere bindirmişti. Akçıl, Göçer’e Densiz’ diyerek Kimseyi Burcu kadar sevmedim’ demişti ama yetmedi. Eşini sosyal medyada takipten çıkan Burcu, Akçıl soyadını da kaldırdı.

Yılbaşında Hollanda’da nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çiftinin üzerinde karabulutlar dolaşmaya devam ediyor. Ferhat Göçer’in geçtiğimiz günlerde bir düğünde Sinan Akçıl’ın eski sevgilisi Hadise’den bahsetmesi çift arasında gerilime neden olmuştu. Düğünü terk eden Burcu’yu eşi zor ikna etmiş ancak çiftin bu olaydan sonra tartıştığı iddia edilmişti. Eşiyle hiçbir problem yaşamadıklarını söyleyen Akçıl, Göçer’in açıklamalarına ‘densizlik yaptı’ diyerek tepki göstermişti. Aynı şekilde Göçer de Sinan Akçıl’a sert sözlerle cevap vermiş “O konuşmayı kendisinden müsaade alarak yaptım, Hadise’den bahsedeceğimi biliyordu” demişti. ‘Eski sevgili’ krizinden sonra Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl cephesinde yeni gelişme yaşandı. Burcu Kıratlı, dün sabah sosyal medya hesabından ‘Akçıl’ soyadını silip Sinan Akçıl’ı da takip etmeyi bıraktı. Birlikte göründükleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından kaldıran Kıratlı’yı Sinan Akçıl da takipten çıkardı. İkilinin bu hareketleri çiftin boşanma yoluna girdikleri şeklinde yorumlandı.

"KEŞKE ACELE EVLENMESEYDİK"

Sinan Akçıl “Krizler büyüdü ve patladı. Karşılıklı iki Arnavut inadı diyelim kriz için. Keşke bu kadar hızlı evlenmeyip biraz daha flört etseydik” dedi. Burcu’nun çok kıskanç olduğunu söyleyen Sinan Akçıl, “Bir ilişkide kıskançlık yoksa korkacaksın” dedikten sonra şunları dile getirmişti: “Fakat o söylenilen ismi kafasına takmasın. Ben kimseyi Burcu kadar sevmedim, kendisi de biliyor. Hadise hakkındaki iddia tamamen yalan.” 

n Ferhat Göçer’in ‘’Bir gün Sinan’ gittim. Kapıyı çaldım, Sinan kapıyı açtı, içeride de Hadise vardı. Bir baktım Hadise ağlıyordu, meğerse Sinan Akçıl, Hadise’ye öyle duygusal bir şarkı yazmış ki onu ağlatmış. O şarkı da okuduğum Kızım şarkısı” şeklindeki sözleri Burcu’ya mekanı terk ettirmişti. 

Sosyal medyada ‘ayrılığa Ferhat Göçer’in neden olduğu’ şeklinde espriler yapıldı.

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