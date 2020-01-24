Hadise, Beyonce'yi gölgede bıraktı

Beyonce’nin kendi markası Ivy Park için Adidas iş birliğiyle hazırladığı koleksiyondan bir elbise seçen Hadise'e sosyal medyadan iltifat yağdı. 'Sen Beyonce'den çok daha tarz olmuşsun' şeklinde yorumlar alan şarkıcı büyük mutluluk yaşadı.