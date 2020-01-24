24 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 18:47:14
Hadise, Beyonce'yi gölgede bıraktı
Son dönemde sahnede giydiği ve Instagram’dan paylaştığı kıyafetlerle konuşulan Hadise'nin geçtiğimiz günlerde Antalya konserinde giydiği kıyafet çok konuşuldu.
Beyonce’nin kendi markası Ivy Park için Adidas iş birliğiyle hazırladığı koleksiyondan bir elbise seçen Hadise'e sosyal medyadan iltifat yağdı. 'Sen Beyonce'den çok daha tarz olmuşsun' şeklinde yorumlar alan şarkıcı büyük mutluluk yaşadı.
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