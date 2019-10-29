29 Ekim 2019 Salı 11:36:10 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 11:53:13
Hadise: Bana 'pis Türk' diyenler oldu!
Ünlü şarkıcı Hadise, önceki akşam jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasında, çocukken yurt dışında çektiği zorlukları anlattı.
34 yaşındaki şarkıcı, şu sözlerle içini döktü:
"Belçika’da doğdum. Okulda ırkçılık da yaşadım. Bana ‘pis Türk’ diyenler de oldu. Okulda flamanca konuşuyorum, eve geliyorum Türkçe konuşuyorum. İki dil arasında farklar büyük. Konuşurken benimle alay edenler de oldu. "
Belçika’da dünyaya gelen Hadise ve kardeşleri, uzun süre bu ülkede yaşadı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT