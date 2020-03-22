Hacı Sabancı, açık havada spor yapmasına tepki gösteren takipçisine yanıt verdi: Sakin ol şampiyon, evdeyim
Koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan Hacı Sabancı, spor yapmayı ihmal etmediğini gösterdiği paylaşımına salgına rağmen dışarıda olmasına tepki gösteren bir takipçisine, "Sakin ol şampiyon, evdeyim" dedi.
Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 'evde kal' çağrıları sürerken, Hacı Sabancı'nın yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu.
Açık havada bisiklet ile kardio yapan Sabancı, Instagram’dan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Ancak fotoğrafın dışarıda çekilmesine tepki gösteren bir takipçisi, "İnanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" dedi.
Sabancı ise bu yoruma, "Sakin ol şampiyon, evdeyim" şeklinde yanıt verdi.
- Hacı Sabancı, açık havada spor yapmasına tepki gösteren takipçisine yanıt verdi: Sakin ol şampiyon, evdeyim
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