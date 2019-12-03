  • Bist 100
    106790
  • Dolar
    5,7528
  • Euro
    6,3737
  • Altın
    272,4660
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
"F-35 olmazsa Türkiye başka ülkeye gider" "F-35 olmazsa Türkiye başka ülkeye gider"
Rusya ve Ukrayna petrol anlaşmasını 10 yıl uzattı Rusya ve Ukrayna petrol anlaşmasını 10 yıl uzattı
Çırpındıkça battılar Çırpındıkça battılar
17 ve 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımlarının rakipleri belli oldu 17 ve 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımlarının rakipleri belli oldu
Çakar kabusu tepeye çıktı Çakar kabusu tepeye çıktı
Trump'tan Fransa'ya vergi misillemesi Trump'tan Fransa'ya vergi misillemesi
Doğal insülin yerelması Doğal insülin yerelması
Sergen Yalçın: Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz Sergen Yalçın: Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Hababam Sınıfı'nın efsane oyuncusu taburcu oldu Hababam Sınıfı'nın efsane oyuncusu taburcu oldu
Altay ve Trabzonsporlu eski futbolcular maç öncesinde buluştu Altay ve Trabzonsporlu eski futbolcular maç öncesinde buluştu
Galatasaray'ın istediği Chicharito'dan transfer açıklaması: Transfer olmaya hazırım! Galatasaray'ın istediği Chicharito'dan transfer açıklaması: Transfer olmaya hazırım!
Dimitrios Giannoulis'in menajerinden transfer açıklaması: Fenerbahçe'de oynamak ister Dimitrios Giannoulis'in menajerinden transfer açıklaması: Fenerbahçe'de oynamak ister
Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi
Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü
Tunceli'de zırhlı araç devrildi: 13 yaralı Tunceli'de zırhlı araç devrildi: 13 yaralı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Erdoğan'la görüştüm ve iyi bir çözüm bulacağımızı umut ediyorum Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Erdoğan'la görüştüm ve iyi bir çözüm bulacağımızı umut ediyorum
Eşini 32 bıçak darbesiyle öldüren kocadan 'yasak aşk' iddiası Eşini 32 bıçak darbesiyle öldüren kocadan 'yasak aşk' iddiası
İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi? İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?
Macron: Açıklamalarımın arkasındayım, güçlü bir NATO'dan yanayım Macron: Açıklamalarımın arkasındayım, güçlü bir NATO'dan yanayım
Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev: AB müzakerelerinin başlatılmaması hayal kırıklığı Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev: AB müzakerelerinin başlatılmaması hayal kırıklığı
MSB: Rasulayn'da herkes dinini özgürce yaşayabiliyor MSB: Rasulayn'da herkes dinini özgürce yaşayabiliyor
Tunus'ta ekonomik sıkıntı yaşayan gencin intiharı sokakları hareketlendirdi Tunus'ta ekonomik sıkıntı yaşayan gencin intiharı sokakları hareketlendirdi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İran'a göre Suudi Arabistan ile yeniden ilişki kurulmasında problem yok İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İran'a göre Suudi Arabistan ile yeniden ilişki kurulmasında problem yok
2020’de otomobil dünyasını neler bekliyor? 2020’de otomobil dünyasını neler bekliyor?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Aralık 2019 Salı 18:09:07 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 18:09:47

Hababam Sınıfı'nın efsane oyuncusu taburcu oldu

Ameliyatla bağırsağındaki kitle alınan Hababam Sınıfı serisinin ’bacaksız’ lakaplı oyuncusu Tuncay Akça, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışında açıklama yapan Tuncay Akça, Bağırsak ameliyatı oldum. Çok riskli bir yerdeydi. Allah razı olsun 7 günde beni ayağa kaldırdılar. Taburcu oldum çıkıyorum dedi.

Yeşilçam'ın efsane film serisi Hababam Sınıfı'nın kahkalarıyla hafızalara kazınan çocuğu, 'Bacaksız' lakaplı Tuncay Akça, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde kalın bağırsağında kitle olduğu tespit edilen Akça, Prof. Dr. Hakan Güven ve Op. Dr. Fazıl Sağlam tarafından ameliyat edildi. Akça, 7 gün hastanede kaldıktan sonra bugün akşamüzeri taburcu edildi. Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman ve Teoman Ayık da taburcu olan arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

“BAĞIRSAK AMELİYATI OLDUM”

Bağırsaklarından ameliyat olduğunu ifade eden Hababam sınıfı oyuncusu Tuncay Akça, “Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir bağırsak ameliyatı oldum. Çok riskli bir yerdeydi. Allah razı olsun 7 günde beni ayağa kaldırdılar. Taburcu oldum çıkıyorum. Riskli bir ameliyattı; ama o kadar güzel bir ekibin eline düştük ki onlar bize çok iyi bir şekilde baktılar. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi cerrahi bölümündeki bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Çok şükür ayaktayız. Sevenlerimizin dualarını bekledik, çok kişinin de dualarını aldık. Hepsinden Allah razı olsun. Beni yalnız bırakmadılar” şeklinde konuştu.

“ÇOK İYİ BİR AMELİYAT GEÇİRDİ”

Arkadaşının çok başarılı bir ameliyat geçirdiğini söyleyen oyuncu arkadaşı Teoman Ayık, “Çok iyi bir ameliyat geçirdi. Ameliyata giren Prof. Dr. Hakan Güven ve Op. Dr. Fazıl Sağlam'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Ali Yavuz arkadaşımız çok destek oldu. Buradaki sevenlerine ve bütün hayranlarına da çok çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Haberlerde çok düşkün bir haldeymiş gibi göstermeleri moralimi bozdu”

Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman ise, “Arkadaşımızın hastalığında yanında olduk. Dün haberlerde sanki böyle çok düşkün bir haldeymiş gibi gösterdiler. Benim çok moralim bozuldu. Kardeşimiz maşallah sapasağlam, evine gidiyor. Gayet normal bir ameliyat geçirdi. Kendisine geçmiş olsun diyorum” dedi.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ