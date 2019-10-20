20 Ekim 2019 Pazar 21:43:00 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 21:44:45
Güzellik merkezi açıyor
Sanatçı Alişan'ın eşi Buse Varol, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.
Geçtiğimiz aylarda Burak adını verdikleri çocuklarını kucağına alan Varol'a, eşi lüks araç hediye edilmişti. Alişan bir sürpriz daha yaparak yeni bir araç aldı. Değeri 600 bin TL olan aracıyla ilk kez görüntülenen Varol, kasım ayında güzellik merkezi açacağını, onun hazırlıklarıyla uğraştığını söyledi.
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