Güzellik merkezi açıyor

Geçtiğimiz aylarda Burak adını verdikleri çocuklarını kucağına alan Varol'a, eşi lüks araç hediye edilmişti. Alişan bir sürpriz daha yaparak yeni bir araç aldı. Değeri 600 bin TL olan aracıyla ilk kez görüntülenen Varol, kasım ayında güzellik merkezi açacağını, onun hazırlıklarıyla uğraştığını söyledi.