"Güzellik hokka burun, kiraz dudakla olmuyor"

1997 yılında aynı yarışmada birinci seçilen Şikel, finalistler için “Onlar gencecik kızlar. ‘Nereden buluyorlar bu çirkin kızları’ demek hoş değil” dedi ve ekledi: “Benden çok daha güzel kızlar olmasına rağmen seçilme sebebim podyumda bir ışığım olmasıydı. Güzellik sadece hokka burun, kiraz dudakla olan bir şey değil” diye konuştu.