03 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 21:10:31
"Güzellik hokka burun, kiraz dudakla olmuyor"
Ünlü model Çağla Şıkel, Miss Turkey 2019’da yarışacak finalistlere destek verirken güzelliğin kendine göre tanımını yaptı.
1997 yılında aynı yarışmada birinci seçilen Şikel, finalistler için “Onlar gencecik kızlar. ‘Nereden buluyorlar bu çirkin kızları’ demek hoş değil” dedi ve ekledi: “Benden çok daha güzel kızlar olmasına rağmen seçilme sebebim podyumda bir ışığım olmasıydı. Güzellik sadece hokka burun, kiraz dudakla olan bir şey değil” diye konuştu.
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