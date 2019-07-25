Güzel oyuncu Müge Boz, telefonunu maymuna çaldırdı!
Basketbolcu Caner Erdeniz ile sürpriz bir kararla 15 Haziran'da İspanya Barselona'da evlenen güzel oyuncu Müge Boz, balayı sırasında telefonunu maymuna çaldırdı.
Müge Boz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla balayından keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun telefonu bir maymun tarafından çalındı.
TELFONUNU MAYMUNA KAPTIRDI
Müge Boz ve Caner Erdeniz sokakta gördükleri bir maymuna meyve verdi. Müge Boz ardından paylaştığı videoda Caner Erdeniz'in meyve verdiği anda telefonunu maymuna kaptırdı. Maymun telefonu elinden alırken çığlık attığını söyleyen Boz çevredeki insanlara "Help! Help!" diyerek nasıl yardım istediğini anlattı.
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