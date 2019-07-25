Güzel oyuncu Müge Boz, telefonunu maymuna çaldırdı!

Müge Boz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla balayından keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun telefonu bir maymun tarafından çalındı.

TELFONUNU MAYMUNA KAPTIRDI



Müge Boz ve Caner Erdeniz sokakta gördükleri bir maymuna meyve verdi. Müge Boz ardından paylaştığı videoda Caner Erdeniz'in meyve verdiği anda telefonunu maymuna kaptırdı. Maymun telefonu elinden alırken çığlık attığını söyleyen Boz çevredeki insanlara "Help! Help!" diyerek nasıl yardım istediğini anlattı.