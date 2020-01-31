31 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 19:01:53
Güzel oyuncu Hande Doğandemir 'Önce iş sonra evlilik' dedi
Güzel oyuncu Hande Doğandemir, 2 yıllık aşk orucunu oyuncu Kerem Arslanoğlu ile bozmuş, mutlu bir birlikteliğe adım atmıştı.
Doğandemir, 'Aşk Tesadüfleri Sever' filminin galasında habercilerin sorularını yanıtladı. Evlilik soruları karşısında Doğandemir, “Hayır, daha çok erken. Bakalım hayırlısı. Şu an daha çok tiyatro var hayatımda, sonra bakacağız” diye konuştu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT