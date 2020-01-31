Güzel oyuncu Hande Doğandemir 'Önce iş sonra evlilik' dedi

Doğandemir, 'Aşk Tesadüfleri Sever' filminin galasında habercilerin sorularını yanıtladı. Evlilik soruları karşısında Doğandemir, “Hayır, daha çok erken. Bakalım hayırlısı. Şu an daha çok tiyatro var hayatımda, sonra bakacağız” diye konuştu.