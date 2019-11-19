"Güzel hisler uçup gitti"

83 yaşındaki usta oyuncu Gönül Yazar'ın 51 yaşındaki sevgilisi Rüzgar Mağden’in, internet üzerinden bir kadınla sanal arkadaşlık kurup mesajlar yolladığı iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası Yazar, Mağden’den ayrıldı. Sanatçı, ayrılığı şu sözlerle duyurdu: “Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum, geçmiş gitmiş sanal da olsa o lafları nasıl edebildi. Biz nasıl yüz yüze bakacağız… O bakıyor da ben? Çok zor. Bütün güzel hislerim uçtu gitti. Ah! Ben utanıyorum. Kadınlar sanal ama yazılar doğru. Çünkü sahi sanmış bu beyefendi. İnsan utanır, şaştım kaldım…” Gönül Yazar'ın ardından Rüzgar Mağden de bir açıklama yapıp “Canım Gönül'üm seni hiç unutmayacağım” dedi.