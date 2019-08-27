Güzel ama nezaketsiz

Tatlı Küçük Yalancılar ardından da İçerde dizisiyle ünlenen Bensu Soral, güzelliği ve cesur kıyafetleriyle her zaman adından söz ettirmeyi başardı. Fakat önceki gün arkadaşının Moda Fransız Kilisesi’nde kıyılan nikahına giderken giydiği kıyafet görenleri hayrete düşürdü. Gelinlikten hiçbir farkı olmayan fıstık yeşili elbiseyle mekana giriş yapan Bensu Soral tüm ilgiyi üzerine topladı. Gelin Mina Ekinci’nin fazlasıyla sade bir gelinlik giydiği, konukların da soğuk tonlarda, klasik kesimli elbiseler tercih ettiği davette oyuncunun giyimi herkesi güldürdü. Sosyal medyada takipçilerinin eleştiri oklarına hedef olan Soral gelinden rol çalmakla suçlandı. ‘Gelinden çok dikkat çekmem gerek kombini’, ‘Yakışmış fakat düğünün en önemli kişisi gelin olmalı, bari kabarık gelinlik gibi tarlatanlı olmasaydı kendi düğününde bile böyle giymedi, başkasının düğününde tarlatanlı olmamalıydı’, ‘Tekrar gelin olası mı gelmiş? Eğer öyleyse nikah tazeleyip kendi düğününde şov yapsaymış, kıyafet güzel ama belli ki nerede ne giyinilmesi gerektiğini bilmiyor kendileri’ şeklinde yorumlar yapıldı.

29 Eylül’de Hakan Baş’la dünya evine giren Bensu Soral kendi düğününde bile tarlatansız gelinlik tercih etmişti. Arkadaşının düğününde gelinden daha çok dikkat çeken bu elbisesini görenler ‘Bir de duvak taksa yeşil gelinlik olurmuş’ dedi.

GELİN DE ŞAŞIRDI

Sercan Gençoğlu’yla nikah masasına oturan Mina Ekinci arkadaşı Bensu Soral’ın yanlış kıyafet seçimi karşısında şoke oldu. Fakat konu hakkında yorum yapmak istemedi.