Gururlu ve heyecanlı

Bunu duyan Demet Akalın ise gözyaşlarına hakim olamadı. Dün de sosyal medyada paylaşım yapan ünlü popçu, heyecanını dile getirdi. İbrahim Erkal'ın bir videosunu paylaşan Akalın altına not olarak “Vasiyetinde benim şarkılarından birini okumamı istemiş. Duyduğumdan beri heyecan ve onur duyduğumu bilmesini ne çok isterdim. Şimdi o küçük kağıda yazdığın şarkının bana geleceği günü bekliyorum. Duygularım bu kadar yoğunken bir an önce okumak için sabırsızlanıyorum” yazdı.