Gupse Özay yeni filmi 'Eltilerin Savaşı' ile beyazperdeye dönüyor

Gupse Özay, kendisinin yazıp oynadığı ‘Deliha’, ‘Deliha 2’ ve ‘Görümce’ filmlerinin ardından yeni projesini açıkladı. Uzun süredir film üzerinde çalışan Özay, detaylarıyla ilgili ser verip sır vermemişti. Geçtiğimiz günlerde ekibin toplandığını ve çalışmaların başladığını belirten Özay, yeni filminin ismini takipçileriyle paylaştı.

Yeni projesine ‘Eltilerin Savaşı’ adını veren Özay, ekibiyle birlikte okuma provalarını gerçekleştirdi. Yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın yapacağı filmde Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu ve Ferit Aktuğ oynayacak.

Kaynak: Akşam