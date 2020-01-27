27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:17:31
Gupse evde, Barış Arduç gezmede
Oyuncu Barış Arduç, Ezgi Mola’nın sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Bebek’teydi.
Kız arkadaşı Gupse Özay’ın ‘Eltilerin Savaşı’ adlı filminin çalışmaları nedeniyle gecelerde artık tek başına boy gösteren Barış Arduç, netleşen bir projesinin henüz olmadığını ifade etti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Şarkıcı Yusuf Güney, Elazığ'daki deprem bölgesi esnaflarına tepki gösterdi: Böyle zor günde fırsatçılık yapanlara tilt oluyorum
- Para vermemek için kitap okuyor
- Sadece kendini seviyormuş
- Berna Laçin'in depremle ilgili provokasyonuna tepki! 'Hop güncelleme 6.5'
- Peruklu hırsız, Hülya Avşar’ın evini de soymuş