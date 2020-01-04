Gülşen'in oğlu Azur Benan ile Tarkan'ın dinazor oyunu
Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan Gülşen İstanbul'a dönüş yolunda Tarkan'la birlikte yolculuk yaptı.
Oğlu Azur Benan'ı bir an olsun yanından ayırmayan Gülşen, ön koltukta oturan sanatçı arkadaşı Tarkan'la koyu bir sohbete daldı. 3 yaşındaki Azur Benan bu sırada elindeki dinozor şeklindeki oyuncağıyla Tarkan'a vurmaya çalışınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Gülşen 'Çünkü ikiniz de dinozorsunuz' şeklinde espri yaparken megastar kahkahalara boğuldu. O anları sosyal medya takipçileriyle paylaşan şarkıcı videoya “iki tatlı dinozor” şeklinde not düştü.
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