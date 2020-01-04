Gülşen'in oğlu Azur Benan ile Tarkan'ın dinazor oyunu

Oğlu Azur Benan'ı bir an olsun yanından ayırmayan Gülşen, ön koltukta oturan sanatçı arkadaşı Tarkan'la koyu bir sohbete daldı. 3 yaşındaki Azur Benan bu sırada elindeki dinozor şeklindeki oyuncağıyla Tarkan'a vurmaya çalışınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Gülşen 'Çünkü ikiniz de dinozorsunuz' şeklinde espri yaparken megastar kahkahalara boğuldu. O anları sosyal medya takipçileriyle paylaşan şarkıcı videoya “iki tatlı dinozor” şeklinde not düştü.