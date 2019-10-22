Gülşen'in gençlik sırrı

Genç kalmanın ruhla ilgili olduğunu dile getiren popçu, “Görüştüğünüz insanlar çok önemli” dedi ve ekledi:

OLUMLU ENERJİ ÇOK ÖNEMLİ

“Yüksek enerjili, sizi besleyen kişilerle bir arada olduğunuzda genç kalıyorsunuz. Sizi aşağı çeken, enerjisi kötü olan kişilerden uzak durmalı. Müzikle uğraşan insanlar genelde bunu iyi biliyor ve bu sayede daha genç kalmayı başarıyor.”