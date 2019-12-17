17 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 22:58:41
Gülşen'den yeni albüm yolda
Uzun süredir eşi Ozan Çolakoğlu’yla birlikte albüm kayıtları için Londra’da bulunan Gülşen, konser vermek için Türkiye’ye döndü.
Yeni albümünü yılın ilk aylarında çıkaracağının müjdesini Sapanca’daki konserinde veren şarkıcı, albümdeki bütün şarkıların bestesinin kendisine ait olduğunu da ekledi. Albüm öncesinde de popçu Edis ‘le birlikte seslendirecekleri ve ocak ayında yayınlanacak olan single çalışması için de gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Gülşen’in yeni albümü merakla bekleniyor.
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