Gülşen'den yeni albüm yolda

Yeni albümünü yılın ilk aylarında çıkaracağının müjdesini Sapanca’daki konserinde veren şarkıcı, albümdeki bütün şarkıların bestesinin kendisine ait olduğunu da ekledi. Albüm öncesinde de popçu Edis ‘le birlikte seslendirecekleri ve ocak ayında yayınlanacak olan single çalışması için de gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Gülşen’in yeni albümü merakla bekleniyor.