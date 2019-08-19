Gülşen ve Berkay’ı solladı

Birçok ünlü isimle yaşadığı polemiğin ardından, “Abilerim ablalarım size müjdem var konser vereceğim, albüm de yapacağım” diyerek iddialı bir çıkış yapan Reynmen, ilk konserini Çeşme'de gerçekleştirdi. Loca fiyatlarının 40 bin liradan satıldığı konserde playback yaptığı için eleştirilen şarkıcının, bir kosnerden kazandığı para da dudak uçuklattı. Verdiği konserden 180 bin lira kazandığı ortaya çıkan Reynmen, 80 bin kazanan Gülşen’i ve 70 bin kazanan Berkay’ı geçerek yeni bir rekora imza attı.