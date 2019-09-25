Gülşen, oğlu Azur'un senelik kreş masrafı 100 bin TL

Geçen hafta oğlunu okula götürürken çektirdiği fotoğrafı paylaşan şarkıcının, okula yıllık 100 bin lira vereceği öğrenildi. Azur'un gittiği anaokulu, Londra'nın en seçkin yeri olan ve Kraliyet Ailesi üyelerinin de çocuklarının gittiği Kensington bölgesinde bulunuyor. Oğlunu, anadili gibi İngilizce konuşsun diye Londra'daki bir kreşe gönderen Gülşen, bunun için de yıllık yaklaşık 15 bin sterlin yani yaklaşık 100 bin TL ödeyecek.