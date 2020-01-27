Gülşen ile Edis'den Londra’da sIngle buluşması

Birlikte yeni bir single çalışmasına imza atacak ünlü ikili, Ozan Çolakoğlu’nun İngiltere’de kiraladığı stüdyosunda mikrofon başına geçti. Çalışma sonrası Londra'da tur atan Gülşen ve Edis, projeleri için heyecanlı olduklarını söyledi. Dostların, kıyafetlerindeki uyumu da ‘Şarkılardaki uyumu yakalamışlar’ dedirtti.