27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:13:39
Gülşen ile Edis'den Londra’da sIngle buluşması
Gülşen ile Edis, hafta içi Londra’da buluştu.
Birlikte yeni bir single çalışmasına imza atacak ünlü ikili, Ozan Çolakoğlu’nun İngiltere’de kiraladığı stüdyosunda mikrofon başına geçti. Çalışma sonrası Londra'da tur atan Gülşen ve Edis, projeleri için heyecanlı olduklarını söyledi. Dostların, kıyafetlerindeki uyumu da ‘Şarkılardaki uyumu yakalamışlar’ dedirtti.
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