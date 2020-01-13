Gülşen evde estetik operasyon yaptırdı

Kısa süre önce yanaklarından yağ aldırdığı iddia edilen Gülşen'in bu kez de evde estetik operasyon yaptırdığı ortaya çıktı. Konuşulanlara göre, estetik merkezinden çıkarken görüntülenmekten kaçınan Gülşen, çareyi doktora ayağına getirtmekte buldu.

Şarkıcı, doktorunu eve çağırarak botoks ve dolgularını yeniletti. Estetiğe karşı olduğunu açıklayan 43 yaşındaki Gülşen, "Yanaklarım yıllardır aynı, müdahale yok. Dolgunun yakıştığı kimseyi görmedim. Bir tek botoksum var. Estetiksiz yaşlanmak istiyorum" demişti