04 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 21:18:14
Gülşen: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum
İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu’nun ilk evliliğinden dünyaya gelen Down sendromlu oğlu ile ilgili sorular karşısında gerildi.
Gülşen “Eşiniz Down sendromlu oğlu ile ilgilenmiyormuş, bu doğru mu?’ diye soran gazetecilere, “Yanıt bile vermem o haberlere. Tartışmaya açık bir konu değil bu. Hassas ve kıymetli bir konu. Böyle laflarla dile getirilmesi de yanlış. Yanıt vermeme hakkımı kullanıyorum” dedi.
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