Gülşen: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum

Gülşen “Eşiniz Down sendromlu oğlu ile ilgilenmiyormuş, bu doğru mu?’ diye soran gazetecilere, “Yanıt bile vermem o haberlere. Tartışmaya açık bir konu değil bu. Hassas ve kıymetli bir konu. Böyle laflarla dile getirilmesi de yanlış. Yanıt vermeme hakkımı kullanıyorum” dedi.