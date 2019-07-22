Gülşen Bangır Bangır 

Sevenlerini 'Bangır Bangır' şarkısıyla selamlayan başarılı şarkıcı, sahne enerjisiyle de unutulmaz bir gece yaşattı. Dillere dolanan şarkılarını seslendirdiği gecede eski ve yeni albümlerinden 'Bir İhtimal Biliyorum', 'Büyük Hatrın Var', 'Dan Dan' ve 'Kardan Adam' şarkılarını okuyan Gülşen, ‘Delikanlım’ ve ‘Sevgilim Yeminliyim’ şarkılarını peş peşe seslendirerek yakın dostu Yıldız Tilbe’ye selam göndermeyi ihmal etmedi. Gülşen’in sahne şovunu izleyenler “Yine bangır bangır yorumlarını” yaptı.