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10 Aralık 2019 Salı 14:58:24 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 15:00:10

Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu kilolu hali

TV8 ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Doya Doya Moda programının jüri koltuğunda oturan Gülşah Saraçoğlu magazin gündeminde de en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Büyük bedene sahip yarışmacıların doğru ve şık giyinmeleri için zaman zaman kendi kilolu hallerinden de örnekler veren Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali de merak konusu oldu. Arama motorlarında "Gülşah Saraçoğlu kilolu hali" yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında? sorusunun yanıtı ve Gülşah Saraçoğlu kilolu hali...

Gülşah Saraçoğlu kilolu hali, merak ediliyor. Gülşah Saraçoğlu, TV8 ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Doya Doya Moda programının jüri koltuğunda oturuyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarına yayınlanan programda yorumları ve kendi kilolu hallerinden de örnekler vererek damga vuran Gülşah Saraçoğlu ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyen Gülşah Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektörüne atılmış sonrasında ise birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettirmeyi başardı. Gülşah Saraçoğlu 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile 2014 yılında tekrar nikah masasına oturdu. Bir dönem "Söylemezsem Olmaz" adlı programda sunuculuk yaptı.

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda isimle çalıştı.  Dünya starlarıyla da çalışan Gülşah, Nicoke Kidman'i giydirmektedir.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİLOLU HALİ

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