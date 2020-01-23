Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Gülşah Saraçoğlu neden yok? sorularının yanıtı Doya Doya Moda izleyicileri tarafından merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan kalıpları yıkan moda yarışması Doya Doya Moda'da jüri koltuğuna Uğurkan Erez, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Gülşah Saraçoğlu oturuyor. Programda dün ve bugün Gülşah Saraçoğlu'nun olmaması dikkatleri çekti. Peki, Gülşah Saraçoğlu neden yok? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU NEDEN YOK?

Gülşah Saraçoğlu'nun akıbeti için açıklama Doya Doya Moda yarışmasının bir diğer jüri üyesi Kemal Doğulu'dan geldi. Kemal Doğulu, dün jüri arkadaşı için şu açıklamayı yaptı:

“Bugün bir eksiğimiz var, arkadaşımız Gülşah Saraçoğlu bir sağlık sorunu nedeniyle bugün aramızda yok. Şifa diliyoruz, en kısa zamanda aramıza katılmasını bekliyoruz” dedi.

Bugün ise tekrar sağlık sorunu nedeni ile aralarında olamadığını belirten Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu'nun haftaya aralarına katılabileceğini söyledi.

Gülşah Saraçoğlu ise Instagram hikayeler bölümünden sevenlerini bilgilendirdi. Bileğinin sarılı olduğu görülen Saraçoğlu, stüdyodan görüntüler paylaştı.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

1982 doğumlu Gülşah Saraçoğlu moda sektörünün en dikkat çeken isimlerinden birisidir. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektöründe işe balşamasının ardından birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adındandan sıkça söz etttimektedir.