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19 Aralık 2019 Perşembe 15:17:00 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 15:28:04

Gülşah Saraçoğlu'na ne oldu? Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda'da stüdyoyu terketti!

Gülşah Saraçoğlu'na ne oldu? sorusunun yanıtı Doya Doya Moda izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Doya Doya Moda'nın bugün (19 Aralık) yayınlanan bölümünün sonlarına doğru Gülşah Saraçoğlu sinirlenerek stüdyoyu terk etti. Saraçoğlu, yarışmacıların birbirleri arasındaki tartışmalara tahammül edemedi. Saraçoğlu, tansiyonunun çıktığını belirtti. Ancak yarışmacıların aralarındaki laf kavgasına devam etmesi üzerine Gülşah Saraçoğlu "Yeter!" diye bağırarak elindeli kartları yere fırlattı ve stüdyoyu terk etti.

Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda'yı terketti! Gülşah Saraçoğlu'na ne oldu? arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Doya Doya Moda'nın bugün (19 Aralık) yayınlanan bölümünde Gülşah Saraçoğlu sinirlenerek stüdyoyu terk etti. Yarışmacıların birbirleri arasındaki tartışmalara tahammül edemeyen Saraçoğlu tansiyonunun çıktığını söyledi. Yarışmacıların aralarındaki laf kavgasına devam etmesi üzerine Gülşah Saraçoğlu "Yeter!" diye bağırarak elindeki kartları yere fırlattı ve stüdyoyu terk etti. Biraz hava alıp rahatlayan Gülşah Saraçoğlu stüdyoya geri döndü.  Gülşah Saraçoğlu ile ilgili aramalar yoğunlaştı..

DOYA DOYA MODA GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyen Gülşah Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektörüne atılmış sonrasında ise birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettirmeyi başardı. Gülşah Saraçoğlu 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile 2014 yılında tekrar nikah masasına oturdu. Bir dönem "Söylemezsem Olmaz" adlı programda sunuculuk yaptı.

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda isimle çalıştı.  Dünya starlarıyla da çalışan Gülşah, Nicoke Kidman'i giydirmektedir.

DOYA DOYA MODA HANGİ GÜNLER VAR?

Doya Doya Moda hafta içi hergün TV8 ekranlarında saat 12:45'te yayınlanıyor.

DOYA DOYA MODA HAKKINDA

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak. 

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