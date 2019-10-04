Güle güle Testere Necmi

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede salı günü hayatını kaybeden 61 yaşındaki Tarık Ünlüoğlu için dün sabah İstanbul Devlet Tiyatrosu Büyük Sahne’de tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu son kez sahneye gelen oyuncu için, geçmişten günümüze rol aldığı tiyatro ve filmlerinden oluşan kesitler barkovizyondan izletildi. Tiyatro dünyasının ve sanat camiasından ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği veda töreninde duygusal anlar yaşanırken, sahneye gelen dostları kimi zaman anlattıkları anılarıyla salonu dolduranları hem gülümsetip hem de hüzünlendirdiler. Ünlüoğlu’nun cenazesi daha sonra son yolculuğuna çıkacağı Levent Camii’ne götürüldü. Cami avlusunda yakınlarının desteğiyle ayakta durup eşinin ardından gözyaşı döken Gülenay Kalkan aynı zamanda taziyeleri kabul etti. Sanat dünyasının önemli isimleriyle sanatçının sevenlerinin ilgi gösterdiği cenaze töreninde yoğun katılım dikkat çekti. Ünlüoğlu öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Gülenay Kalkan'ın dün gazeteye verdiği vefat ilanı herkesi duygulandırdı. Gülenay Kalkan, yayınlattığı ilanda eşi için şu ifadeleri kullandı: “Acı kaybım Tarık’ım, can yoldaşım, bir masal yaşadım seninle… Tadı kaldı dilimde… Güle güle sevgilim. Gülenay’ın.”

Gülenay Kalkan Türk bayrağına sarılı eşinin tabutuna sarılarak “Ah bebeğim, seni böyle mi görecektim bitanem. Beni hep mutlu ettin bir tek bugün üzdün” diyerek gözyaşı döktü.

'HOŞ GELDİN AMA GEÇ GELDİN'

Oyuncu Melek Baykal, gözyaşları içinde Ünlüoğlu'nun ölmeden 2 gün önce evine gittiğini söyledi. Baykal Ünlüoğlu'nun kendisine “Hoş geldin ama geç geldin” dediğini dile getirdi. Bugüne kadar gördüğü en kalabalık cenaze olduğunu söyleyen Baykal, “Tarık'ımız layık olduğu şekilde uğurlanıyor” sözlerini kullandı.

'ABİMİ KAYBETMİŞ GİBİYİM'

Oktay Kaynarca “Sanatçılığı, aktörlüğü üzerine konuşmak haddime değil, onun ağabeyliğinden konuşmak istiyorum. Yaşam sevincini bize aktaran, öğreten, bize yol gösteren bir adamdı. Küfretmesi bile başkaydı, küstükten sonra barışması bile başkaydı. Abimi kaybetmiş gibi hissediyorum, ruhu şad olsun”

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Erdoğan, dün toprağa verilen oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı telefonla arayarak arayarak taziye dileklerini iletti. Erdoğan görüşmede, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.