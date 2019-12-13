13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 01:29:50
Ezgi Mola'yı güldüren görüşme
Güzel oyuncu Ezgi Mola, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı.
Mağazaları gezen sempatik oyuncunun telefonu elinden hiç bırakmaması ve sürekli kahkaha atması dikkat çekti.
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