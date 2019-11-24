Gülben Ergen: Polemiklerde Hülya Avşar'dan başkasına cevap vermiyorum

Kıbrıs’ta sahne alan Ergen, Hülya Avşar ile birbirlerine, kalp kıran, can acıtan ve iftira atan sözler sarf etmediklerini anlattı. Şarkıcı “İçinde öz güven ve neşe vardı. Şimdi öyle bir tat olmadığı için, 10 yıldır başka birine cevap vermiyorum” diyerek gönderme yaptı.