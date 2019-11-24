24 Kasım 2019 Pazar 11:15:03 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 11:31:43
Gülben Ergen: Polemiklerde Hülya Avşar'dan başkasına cevap vermiyorum
Gülben Ergen, polemiklerde Hülya Avşar'dan başkasına cevap vermiyorum diyerek ünlü sanatçıya gönderme yaptı.
Kıbrıs’ta sahne alan Ergen, Hülya Avşar ile birbirlerine, kalp kıran, can acıtan ve iftira atan sözler sarf etmediklerini anlattı. Şarkıcı “İçinde öz güven ve neşe vardı. Şimdi öyle bir tat olmadığı için, 10 yıldır başka birine cevap vermiyorum” diyerek gönderme yaptı.
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- Gülben Ergen: Polemiklerde Hülya Avşar'dan başkasına cevap vermiyorum
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