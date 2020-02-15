15 Şubat 2020 Cumartesi 14:23:39 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 14:30:48
Gülben Ergen 'Bu benim hayatım' şarkısı ilk 3'e girdi
Gülben Ergen’in, sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait "Bu Benim Hayatım" adlı şarkısı Youtube trend videolarda ilk 3’e girdi.
Ergen, “Parçayı iki yıl önce ilk dinlediğimde beni çok etkiledi. Şarkıyı okurken iyi bir yorum çıkarabilmek için bayağı kendimi zorladığımı ve çok çalıştığımı söyleyebilirim” dedi.
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