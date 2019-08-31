'Gülben aklını çeldi'

Şarkıcı, “Yaşar gerçekten iyi bir insan ama son zamanlarda aklını çelmeye çalıştılar. Tek başına yuvamızı yıkmaya çalışan insanlarla uğraş verirken, onu yanımda göremedim. Bu yüzden boşanma kararı aldım. Yuvamın yıkılmasına neden olan kişi Gülben Ergen’dir” dedi. Doğumu Amerika’da gerçekleştirecek olan Serengil, “Bebeğimin kalbi attıktan sonra hemen gideceğim. Bebeğimi bu insanların olduğu ortamda dünyaya getirmek istemiyorum” diye konuştu.