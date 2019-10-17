Özel hayatında zor bir dönemi geride bırakan Burcu Esmersoy şu an kendisini “Çok iyi, güçlü ve mutlu” olarak tanımladı.

Yeni evi içinse “Şu anda bile evde en az 20 koli var açılmayı bekleyen. Önce çok lazım olan şeyleri hazır ettim, şimdi yavaş yavaş diğerlerine geçeceğim” dedi. Bir sağlık programıyla ekran karşısına çıkmaya hazırlanan Esmersoy, televizyon dünyasında 25 yıldır var olduğunu söyleyerek “Sunuculuk mütevazı olamayacağım tek konu. Aslında benim için en kıymetli altın bileziğim” dedi.