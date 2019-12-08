08 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 21:16:18
Güçlü duruşu seviyor
Son olarak Kardeş Çocukları dizisinde Umay karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıkan Nur Fettahoğlu şimdiler de Babil adlı filmin çekimlerinde yer alıyor.
Proje seçerken senaryonun çok önemli olduğunu ve yapımcının ne istediğini bilmesi gerektiğini belirten Nur Fettahoğlu oyunculuk ile ilgili gelecek hedeflerini şöyle açıkladı: “Aurası ekranın ötesine geçebilen oyunculardan biri olmayı diliyorum.” Babil senaryosunu okuduğu esnada çok yorgun olduğunu açıklayan başarılı ve güzel oyuncu, “Tam o yorgunluğun içerisinde karakterin arayışı ve güçlü duruşu beni çok etkiledi” dedi.
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