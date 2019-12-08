Güçlü duruşu seviyor

Proje seçerken senaryonun çok önemli olduğunu ve yapımcının ne istediğini bilmesi gerektiğini belirten Nur Fettahoğlu oyunculuk ile ilgili gelecek hedeflerini şöyle açıkladı: “Aurası ekranın ötesine geçebilen oyunculardan biri olmayı diliyorum.” Babil senaryosunu okuduğu esnada çok yorgun olduğunu açıklayan başarılı ve güzel oyuncu, “Tam o yorgunluğun içerisinde karakterin arayışı ve güçlü duruşu beni çok etkiledi” dedi.