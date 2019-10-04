Gucci'nin yeni yüzü Armine Harutyunyan kimdir? Armine Harutyunyan kaç yaşında, nereli? Armine Harutyunyan resimleri

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GUCCİ'NİN YENİ YÜZÜ ARMİNE HARUTYUNYAN

Kısa bir süre önce sona eren Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede genç bir model podyuma çıktı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki Armine Harutyunyan, defiledeki diğer tüm modelleri gölgede bıraktı. Yüzünde neredeyse sıfır makyaj olan genç modelin, özellikle yüz hatları geleneksel modellik anlayışından çok farklıydı.

Kusursuz olmayan güzelliğiyle podyuma çıkan ve büyük ilgi çeken Armine Harutyunyan, bu yıl Gucci firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapacak.

Üstelik Gucci genç modelin fotoğraflarını kurumsal hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Firmanın bu kadar radikal bir karar alıp moda dünyasının yerleşik kalıplarına meydan okumasının altında, benzerine 'sıfır beden' modellere karşı ortaya çıkan ve giderek yayılan "bedensel pozitivizm" akımında rastlanan bir fikir var.

Firma, ürünlerinin daha fazla akılda kalması için, kendisi de daha fazla dikkat çeken Armine Harutyunyan ile çalışmayı tercih etmiş. Ayrıca, güzellik konusunda geçerli olan ayrımcılığa da bir başkaldırı niteliğinde bu tercih.

Yerevan'da dünyaya gelen Armine Harutyunyan'ın dedesi Khachatur Azizyan da ülkesinin önde gelen sanatçılarından biri. Armine de onun izinden gitti ama dedesi gibi ressam olmak yerine illüstratör ve grafik tasarımcı olmayı tercih etti. Genç modelin annesi ise bir doktor.

ARMİNE HARUTYUNYAN NERELİ?

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dünyaya gelen 23 yaşındaki model Armine Harutyunyan'ın dedesi Khachatur Azizyan da ülkenin önde gelen sanatçılarından biri.