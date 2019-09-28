Gözyaşlarına hakim olamadı... Megastar sahnede aşkını haykırdı!
Megastar Tarkan, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Eşini dinlemeye gelen Pınar Tevetoğlu, Tarkan'ı aşk dolu gözlerle izledi. Tarkan ise eşine sahneden iltifat yağdırdı.
Megastar Tarkan'ın Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser marotunu tüm coşkusuyla devam ediyor. Tarkan, önceki akşam verdiği konserde, eşi Pınar Tevetoğlu'nu karşısına oturup iltifatlar yağdırdı. Eşi Tarkan'ın sözleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.
İşte Tarkan'ın sahnede eşine söyledi o duygusal mesaj:
'I LOVE YOU BABY'
“Benim canım, can Pınar’ım. O kadar iyi geldin ki bu kalbe... Bu kalpten sakın hiç gitme. Seni çok seviyorum. Canım karıcığım. Onu bir tanısanız... Çok iyi bir insan. I love you baby.”
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