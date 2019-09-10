10 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 15:45:35
Gözlüksüz olmaz
Ekranların sevilen dizisi Çukur’un Yamaç’ı yakışıklı oyuncu Aras Bulut İğnemli, hafta sonu kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bige Önal’la alışverişteydi.
Levent’te bir alışveriş merkezinde gezen ünlü çift, rahat giyim tarzları ve fotoğrafları çekilirken gözlüklerini çıkarmamaları dikkat çekti.
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