Gözlerine inanamadı!

Usta şarkıcı Metin Şentürk, TRT’nin sevilen dizisi Seksenler’in kadrosuna dahil oldu. Yapımcılığını Birol Güven’in yaptığı dizide Metin Şentürk, Ferit karakterine hayat verecek.

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan dizide Ferit karakteri, Çınar Altı Mahallesi’ne video kasetçi dükkânı işletiyor. Ferit’in görme engelli olmasına rağmen bir yerden bir yere giderken zorluk çekmemesi, çalışabilmesi, film izleyebilmesi mahallelinin çok dikkatini çekiyor. Mahallede 'aslında görüyor olduğu' hakkında söylentiler çıkıyor. Gerçek hayatta da benzer iddialarla zaman zaman karşılayan Metin Şentürk rolünü geçiğimiz günlerde 'Çok şaşıracaksınız, çok güleceksiniz. Gümbür gümbür geliyorum' diyerek müjdelemişti. Usta şarkıcı, bu kez de elinde senaryoyla çekilen fotoğrafını paylaştı. Altına da not olarak, 'Gülmekten okuyamadım. Ben böyle senaryo görmedim' dedi. Beğeni yağmuruna tutulan ünlü şarkıcıya takipçileri, 'Çok okuma gözlerin bozulur', 'Sen okuma abi gülsen yeter', 'Çaktırma kanka dercesine', 'Muazzam bir insansın, kralsın' şeklinde yorumlar yaptı.

Metin Şentürk'ün bu fotoğrafına beğeni yağdı.