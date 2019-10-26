Görkemli açılış

Vogue Hotel Supreme’in modern mimarisi ve kaliteli hizmet anlayışı Sultanahmet’in tarihi ve ayrıcalıklı dokusuyla birleşerek görkemli bir açılışa sahne oldu. Açılış gecesinde, iş ve sanat dünyasından ünlü konuklarını ağırlayan Vogue Hotel Başkan Yardımcısı Pınar Alpman ve Vogue Hotel Supreme İstanbul Genel Müdürü Emin Şahin, otelin genel ve önemli bilgilerini aktardı. İstanbul'un en önemli tarihi merkezlerinden olan Sultanahmet semtinde yer alan ve etrafı Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya gibi tarihi kentin önemli kültürel simgeleriyle çevrili olan otel, modern dizayndaki konforlu odaları, Türk ve dünya mutfağından lezzetler sunan mutfağıyla Ayasofya manzaralı terasında misafirlerini tarihi bir keşfe çıkarıyor. Genel Müdür Emin Şahin “Hotelimiz için en önemli belirtmek istediğim husus, yaz sezonunda paket programlarımız olacak. Örneğin, misafirlerimiz önce Vogue Hotel Supreme'de 3-4 gün konuğumuz olacak burada Sultanahmet'in ve İstanbul’un tarihi dokusunu yerinde gezecek ve kültür turu yapacak daha sonra resort otelleri tercih eden konuklarımız Bodrum'daki otelimizde keyifli tatillerine devam edecek” dedi.