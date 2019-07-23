Biletleri günler öncesinden tükenen konser sırasında kapıda uzun kuyruklar oluştu. Serinin 3’üncü gününde Gündeş, gece mavisi elbisesiyle göz doldurdu. Konserine “Ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam, sanki sahneye ilk defa çıkıyorum. Bu heyecanı size borçluyum. Hepinizin burada olması, bize olan sevginiz, her şeye değer. Hoş geldiniz” sözleriyle başlayan Gündeş, açılışı ‘Gönlümün Efendisi’ ile yaptı. Müzikseverler Gündeş'e 'Gönüllerin efendisi sensin' diye seslendi.