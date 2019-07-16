Göndermeler havada uçuştu

Ünlü müzisyen Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı, önceki gün Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Kısa bir süre ayrı kalan ve boşanmanın eşiğinden dönen çiftin son zamanlarda sık sık bir arada olması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada ses getiren “bottle cap challenge” akımına uyup eşi Burcu Kıratlı’nın yere döktüğü suyu temizlemesi büyük beğeni almıştı. Muhabirlerin “Biraz hanımcılık mı var” sorusuna Akçıl, “Alişan gibi davranacak değilim” diyerek türkücüye gönderme yaptı.

HEYECAN DORUKTAYMIŞ

Aynı dakikalarda eşi Buse Varol'la Yeniköy'de görüntülenen Alişan da Murat Boz'un valeye verdiği bahşişi geri istemesiyle dalga geçti. Ünlü türkücü ve eşi araçlarına bindikten sonra “Bunu Murat Boz'dan öğrendim. Valeye para verdim bekliyorum. 100 lira verdim 50 lira geri aldım. Vale kardeşim, seni sonra ararım” diyerek herkesi güldürdü. Yakın zamanda yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunacağını söyleyen Alişan 'Benden beklenmeyecek bir şarkı. Düet yapıyorum. Şu ana kadar kime dinletsem çok beğendi. Ben de çok heyecanlıyım” diye konuştu.