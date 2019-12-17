Göksel'den örnek davranış
Şarkıcı Göksel önceki akşam Bakırköy’de sahne aldı.
Alanı dolduran binlerce kişinin yoğun tezahüratlarıyla sahneye çıkan şarkıcı, yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Göksel “Yakında albüm geliyor. Hazır olun” diyerek sevenlerine müjde verdi.
Kendisini dinlemeye gelen bir grup görme engelli vatandaşın olduğunu öğrenen şarkıcı, organizasyonu yapan görevlilere özel ricada bulunarak “ Lütfen o özel insanları sahne önüne alın” dediği öğrenildi. Göksel, bu davranışıyla takdir topladı.
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