23 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 13:17:26
Gökhan Tepe'nin şarkıları artık bebeği için
İpek Açar, TRT Müzik'te ekrana gelen 'İpek Açar'la İpek Yolu’ programına taze baba Gökhan Tepe’yi konuk etti.
Geçtiğimiz günlerde oğlu Denizhan’ı kucağına alan Tepe, “Gaz çıkarma görevi bende. Şu an yardımcı oyuncu konumundayım ama annesi uyusun diye sabah 4’lere 5’lere kadar uykusuz kalıyorum. Bütün şarkılarımın duygu sahibi oğlum olacak” dedi. İkili, sohbetin yanı sıra seslendirdikleri şarkılarla seyircisini müzik dolu bir yolculuğa çıkardı.
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