Gökhan Tepe'nin şarkıları artık bebeği için

Geçtiğimiz günlerde oğlu Denizhan’ı kucağına alan Tepe, “Gaz çıkarma görevi bende. Şu an yardımcı oyuncu konumundayım ama annesi uyusun diye sabah 4’lere 5’lere kadar uykusuz kalıyorum. Bütün şarkılarımın duygu sahibi oğlum olacak” dedi. İkili, sohbetin yanı sıra seslendirdikleri şarkılarla seyircisini müzik dolu bir yolculuğa çıkardı.