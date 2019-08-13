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13 Ağustos 2019 Salı 16:51:33 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 16:54:13

Gökhan Arsoy kimdir? Göksel Arsoy’un oğlu Gökhan Arsoy kaç yaşında?

Bodrum’da sürat teknesinin çarptığı kadın ağır şekilde yaralandı. Sürat teknesini kullanan kişinin, Yeşilçam’ın yıldız ismi Göksel Arsoy’un oğlu Gökhan Arsoy olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan Gökhan Arsoy ise, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Haberi gören vatandaşlar "Gökhan Arsoy kimdir? Göksel Arsoy’un oğlu Gökhan Arsoy kaç yaşında?" sorularını arama motorlarında araştırmaya başladı. Merak edilen detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Bodrum’da sürat teknesinin çarptığı kadın ağır şekilde yaralandı. Sürat teknesini kullanan kişinin, Yeşilçam’ın yıldız ismi Göksel Arsoy’un oğlu Gökhan Arsoy olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan Gökhan Arsoy ise, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Haberi gören vatandaşlar "Gökhan Arsoy kimdir? Göksel Arsoy’un oğlu Gökhan Arsoy kaç yaşında?" sorularını arama motorlarında araştırmaya başladı. Merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

GÖKHAN ARSOY KİMDİR?

Dizi ve sinema projelerinde yer alan Gökhan Arsoy, Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Tam adı Remzi Gökhan Arsoy olan oyuncu, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Göksel Arsoy'un oğludur. Sevda Tepesi, Yaz Gülü, Aşk Hırsızı gibi pek çok dizinin kadrosunda yer almıştı.

Gökhan Arsoy, 17 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Remzi Gökhan Arsoy'dur. Babası Yeşilçam oyuncusu Göksel Arsoy'dur. 

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere'de işletme eğitimi aldı. 

1997 yılında babasının izinden giderek başrolünde Ebru Gündeş'in de yer aldığı "Deli Divane" dizisi ile oyunculuk hayatına adım attı. 

1998 yılında senaryosunu Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın birlikte yazdığı, Bergüzar Gökçe Korel, Tuba Ünsal, Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Kırık Hayatlar dizisinde oynadı. 

2005 yılında "Sevda Tepesi" adlı dizide Aydan Burhan, Dursun Ali Sarıoğlu,Yalçın Menteş, Şenol İpek ile birlikte rol aldı.

Gökhan Arsoy, 2 Ocak 2010 tarihinde Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Taylan Kümeli ile New YorkBaşkonsolosluğu'nda nikah masasına oturdu.

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