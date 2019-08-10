Gökçe Kırgız: İlk fenomen benim

Söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait, Sibel Can’ın seslendirdiği ‘Padişah’ şarkısıyla piyasaya hızlı bir giriş yapan Gökçe Kırgız, Akşam TV'den 'Enes Özdemir'le Bi Konuşalım'a konuk oldu. Kırgız birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunurken, 'İlk fenomen benim' sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

İşte Gökçe Kırgız'ın açıklamalarından satır başları...

İLK FENOMEN OLMAK NASIL BİR DUYGU?



Yıl 2019 olunca çok bir şey yapamıyorsun. Bizden sonra çok güzel işler yapan var. Bu şekilde anılmak hoşuma gidiyor.

‘KALBİME GÖMERİM O ZAMAN’ ŞARKISINI NASIL YAZDIN?



Hatırlamıyorum. Ergenlik dönemi. Okulda birine mi yürüyordum yoksa terk mi edildim bilmiyorum.

BU ŞARKI İLE İLGİLİ DUYMADIĞIMIZ BİR ANI VAR MI?



Bu şarkı ile ilgili birgün beni konserde yakaladı bana benim sevgilim senin şarkını dinleyip intihar etti dedi.

PADİŞAH ŞARKISI PROJESİ NASIL OLUŞTU?



En son Suat Ateşdağlı feat projesi yaptık. Bir tane cover şarkı ile çıkmam gerektiğine inanıyordu. Suat Ateşdağlı prodöktürlüğünde şarkımız çıktı. Söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait olan bu şarkıyı Tamer Aydoğdu yönetmenliğinde Çatalca’da çektik.

NEDEN COVER PARÇA?



Aslında bu ara bir parça. Ekim ayında slov bir şarkı ile Gökçe Kırgız tekrar geri dönecek.

BU PARÇAYI SEÇME NEDENİN NE?



Ben seçmedim. Suat Ateşdağlı ve Yalçın Aşan seçti.

SUAT ATEŞDAĞLI İLE YOLCULUK NASIL GİDİYOR?



Herkes biliyor onunla çıktım bu yola. O her zaman hayatımda olacak. Her zamanda eli ensemdedir.

PİYASADAN BİR DÖNEM GERİ ÇEKİLDİN HİÇ PİŞMAN OLDUN MU?



Hayır, zaten eğitimim devam ediyordu. Mesleğimi elime aldım. Daha tecrübeli donanımla sevenlerimin karşısına çıktım.

FENOMENLER İLE ARAN NASIL?



Bunu hiç sorma. Bu bir rüzgar bu gelip geçici bir şey.

REYNMEN İLE ARAN NASIL? ONUN İÇİN SAHTE İZLENME ORANLARI ALIYOR DEMİŞTİN.



Artık gerçekten ondan midem bulanıyor. Eski şarkısı da feyk izlenme ile yükseldi bu iddiamın arkasındayım. Reynmen – Ela şarkısı da aynı satın alma ile yüksek izlenme oranına geldi.

RAPÇİLER GÜNDEMDE BUNU NASIL DEĞERLENDİRİYORSUN?



Biz popçuyuz. Onlarında bizimde dünyamız farklı. Bu arada kimse kusura bakmasın gündem repçiler. Bana sorarsan şahsi görüşüm Ezhel çok iyi. Bu yılın şarkısı Ezhel – Felaket ama sahnede ne gidiyor dersen Ben Fero - Demet Akalın.

NUFÜS CÜZDANINDAKİ ADIN GÖKÇE KIRGIZ OLDU NE ZAMANDAN BERİ KULLANIYORSUN?



Sosyal medyada çok linç yiyorum. Ailem ve sevenlerim çok yoruldu. Padişah şarkımla çıkardım herkese rest çekmiş oldum.

HAKKINDA 35 YAŞINDA OLDUĞUNA DAİR HABERLER ÇIKTI ÖYLE GÖRÜNMÜYORSUN KAÇ YAŞINDASIN?



Ben nasıl otuz beş olabiliyorum ya ben yirmi sekiz yaşındayım. Akıl var mantık var ben onbeş on altı yaşında ‘Kalbime gömerim o zaman’ şarkısını yapmışım. İnsan matematik işlemi yapar.

MÜZİK PİYASASINDA DEĞİŞİM VAR MI? KALİTESİ NE DURUMDA?

Pop müzik bitiyor. Pop müzikte çabuk tüketiyoruz. Önceden korsanlar vardı şimdi siteler. Burada ilk kez açıklıyorum; Padişah altı ağustos çıkış tarihiydi benim bu şarkım dört ağustosta yayınlanmıştı. Bunu engelleyemedim. Bunun yüzünden biraz cover yaptım. Eleştiriler aldım ama sorun değil.

KIYMET GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜYOR MUSUN?

Görmüyorum. Ben hak ettiğim yerde değilim. Bu da bir süreç.