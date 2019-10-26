Gökçe Bahadır'ın yeni projesi belli oldu (İzmir'in Kızları)

Yapım şirketi Most Production, uzun süredir görüştüğü oyuncuyla, her konuda anlaştı. Son dönemde sahnede şarkı söylemeye de başlayan Bahadır, gösteride Minik Serçe’nin fenomen eserlerini seslendirecek.

'HEM EĞLENİP, HEM GÜLECEĞİMİZ HEM DE HÜZÜNLENECEĞİMİZ BİR İŞ OLACAK'

Oyuncu, önümüzdeki günlerde yapımcıyla Sezen Aksu’nun evine giderek, müzikalde seslendireceği şarkılara karar verecek. Aralık ayının onuştu. Projenin prömiyeri ise Şubat ayında yapılacak.