17 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 08:42:05
Gökçe Bahadır ve Yiannis Magkos'u mesafe ayırdı
Şimdilerde İzmir'in Kızları isimli müzikali için yoğun bir tempoda olan Gökçe Bahadır, özel hayatında hüsrana uğradı.
İddiaya göre; 38 yaşındaki oyuncu, 2018 yazından beri gözlerden uzak aşk yaşadığı Yunan sevgilisi Yiannis Magkos'la yollarını ayırdı. Aşklarını dostça bitiren çiftin ayrılığının ardında, uzun mesafeler nedeniyle görüşememeleri yatıyor.
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