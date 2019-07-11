11 Temmuz 2019 Perşembe 15:24:47 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:32:38
Gökçe Bahadır boş oturmaktan sıkıldı: Oyunculuğu çok özledim
En son 'Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde rol alan oyuncu Gökçe Bahadır, albüm çalışmaları sonrası tatilde bile boş durmayarak gelen dizi tekliflerini değerlendiriyor.
Boş oturmaktan sıkılan güzel oyuncu, bir an önce setlere dönmek için sabırsızlandığını söyledi. Bahadır, oyunculuğu çok özlediğini ve kariyeri için sağlam adımlar atmak istediğini dile getirdi.
Kaynak: Akşam
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