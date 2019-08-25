Göçer'den Akçıl'a: Medya maymunluğu yapma

  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş, Medel için Bologna ile prensip anlaşmasına vardı Beşiktaş, Medel için Bologna ile prensip anlaşmasına vardı
Endonezya'da yolcu gemisindeki yangın: 3 kişi öldü Endonezya'da yolcu gemisindeki yangın: 3 kişi öldü
Kan emici John Bass: ABD için Afganistan'daki barış konusu önceliklidir Kan emici John Bass: ABD için Afganistan'daki barış konusu önceliklidir
İspanya basını Fenerbaheç'nin Dabbur’la ilgilendiğini yazdı İspanya basını Fenerbaheç'nin Dabbur’la ilgilendiğini yazdı
Pentagon: Bir Türk ve bir Amerikalı general Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçtu Pentagon: Bir Türk ve bir Amerikalı general Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçtu
Hikmet Karaman: Bu sezon ligde 1 takım düşsün Hikmet Karaman: Bu sezon ligde 1 takım düşsün
İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, Rafinha’nın transferi için karşı karşıya geldi İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, Rafinha’nın transferi için karşı karşıya geldi
F.Bahçe, Nordtveit’i gündemine aldı F.Bahçe, Nordtveit’i gündemine aldı
Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Vedat Muriqi: 3’te 3 yapıp, milli araya çok güçlü girmeyi hedefliyoruz Vedat Muriqi: 3’te 3 yapıp, milli araya çok güçlü girmeyi hedefliyoruz
TSK'dan Pençe mesaisi: 9 PKK'lı terörist bombalanarak etkisiz hale getirildi TSK'dan Pençe mesaisi: 9 PKK'lı terörist bombalanarak etkisiz hale getirildi
Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı
Siirt ve Tunceli'de terörist avı: Sayı 4'e yükseldi Siirt ve Tunceli'de terörist avı: Sayı 4'e yükseldi
Kerkük'e terör örgütü DEAŞ'tan havan saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı Kerkük'e terör örgütü DEAŞ'tan havan saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Ürdün'de ülkeye sigara girişini kısıtlayan hükümete protesto Ürdün'de ülkeye sigara girişini kısıtlayan hükümete protesto
Sudan Başbakanı: 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyacımız var Sudan Başbakanı: 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyacımız var
Terör örgütü PKK'nın belini "Kıran Operasyonu": Ölü sayısı 8'e çıktı Terör örgütü PKK'nın belini "Kıran Operasyonu": Ölü sayısı 8'e çıktı
Efsane aslında kelmiş! Perukla gizlemiş Efsane aslında kelmiş! Perukla gizlemiş
Zambak yağıyla ağrıları dindirin Zambak yağıyla ağrıları dindirin
Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapatma kararı aldı Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapatma kararı aldı
Okan Buruk: Sıkıntımız gol atamamak! Okan Buruk: Sıkıntımız gol atamamak!
Karadeniz sele teslim! Bu kez Terme'yi vurdu Karadeniz sele teslim! Bu kez Terme'yi vurdu
Herkes talihliyi bekliyor! 36.5 milyon sahibini buldu Herkes talihliyi bekliyor! 36.5 milyon sahibini buldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 08:44:03

Göçer'den Akçıl'a: Medya maymunluğu yapma

Ferhat Göçer, aynı sahneyi paylaştığı Sinan Akçıl’a “Bir gün Sinan’a gittim. İçeride Hadise vardı, ağlıyordu. Meğerse Sinan, Hadise’ye Kızım’ şarkısını yazmış” deyince Burcu Kıratlı mekanı terk etmiş, kavga da bunun üzerine çıkmıştı.

Sinan Akçıl, Hadise’li anılarını anlatan Ferhat Göçer’e densiz’ demişti. Popçuya cevap veren Göçer, Medya maymunluğu yapıyor. Ondan izin alıp konuştum’ dedi.

Tanrıyar Ailesi’nin düğününde Sinan Akçıl ile sahne alan şarkıcı Ferhat Göçer, Akçıl’ın eski sevgilileri Hadise ve İzel’den bahsetmeye başlayınca gerginlik yaşanmış, Burcu Kıratlı oturduğu masayı terk etmişti.

Sinan Akçıl’ın ‘densiz’ dediği Ferhat Göçer sessizliğini bozdu. Sinan Akçıl’ın “Şarkılarımla kariyerine çok büyük katkı sağladığım bir “adamın” üstelik eşimin olduğu yerde yaptığı “Densiz” bir konuşma ile sağlam bir ilişkiye bir şey olmaz, konuşmayı yapan “Kendi büyük ayıbını” düşünsün” sözlerine cevap veren Göçer, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:  “Yaklaşık 13 yıl önceki şarkıya ait, duygusunu ve gücünü paylaşmak adına (üstelik hikayesini paylaşabilir miyim diye kendisinden sorup izin aldıktan sonra) sahnede anlattığım bir hatırayı bu noktaya taşımak ve ağabeyine “Densiz” lafını yazmış olman sana yakışmadı Sinan... Diğer şarkıyla ilgili de... İzel’e albümünde okuması için planlanan şarkı bana nasip oldu diye belirttim. İzel’le Sinan’ın bir ilişkisi olduğunu bile bilmiyordum. Burcu’yu bu vesile ile incitmişsem özür dilerim... Medya maymunluğu için harcadığın eforu eskiden olduğu gibi şarkı yazmak için harcasan yine eskisi gibi güzel hit şarkılar çıkaracağına inanıyorum. Bir ağabey tavsiyesi...”

SİNAN AKÇIL, HADİSE İLE KONUŞTUM DEDİ

Sinan Akçıl, Hadise’li anılarını anlatan Ferhat Göçer’e ‘densiz’ demişti. Popçuya cevap veren Göçer, ‘Medya maymunluğu yapıyor. Ondan izin alıp konuştum’ dedi.

HADİSE İÇİN YAZDIĞINI İNKAR ETMİŞTİ

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’dan çekindiği için, şarkıyı Hadise için yazmadığını söyledi. Fakat, 9 yıl önce verdiği bir ropörtajda, ‘kızım şarkısını Hadise’nin babasıyla konuşmasına tanık olunca yazdım. Çok duygulandı’ dediği ortaya çıktı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ