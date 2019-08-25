Göçer'den Akçıl'a: Medya maymunluğu yapma

Sinan Akçıl, Hadise’li anılarını anlatan Ferhat Göçer’e densiz’ demişti. Popçuya cevap veren Göçer, Medya maymunluğu yapıyor. Ondan izin alıp konuştum’ dedi.

Tanrıyar Ailesi’nin düğününde Sinan Akçıl ile sahne alan şarkıcı Ferhat Göçer, Akçıl’ın eski sevgilileri Hadise ve İzel’den bahsetmeye başlayınca gerginlik yaşanmış, Burcu Kıratlı oturduğu masayı terk etmişti.

Sinan Akçıl’ın ‘densiz’ dediği Ferhat Göçer sessizliğini bozdu. Sinan Akçıl’ın “Şarkılarımla kariyerine çok büyük katkı sağladığım bir “adamın” üstelik eşimin olduğu yerde yaptığı “Densiz” bir konuşma ile sağlam bir ilişkiye bir şey olmaz, konuşmayı yapan “Kendi büyük ayıbını” düşünsün” sözlerine cevap veren Göçer, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı: “Yaklaşık 13 yıl önceki şarkıya ait, duygusunu ve gücünü paylaşmak adına (üstelik hikayesini paylaşabilir miyim diye kendisinden sorup izin aldıktan sonra) sahnede anlattığım bir hatırayı bu noktaya taşımak ve ağabeyine “Densiz” lafını yazmış olman sana yakışmadı Sinan... Diğer şarkıyla ilgili de... İzel’e albümünde okuması için planlanan şarkı bana nasip oldu diye belirttim. İzel’le Sinan’ın bir ilişkisi olduğunu bile bilmiyordum. Burcu’yu bu vesile ile incitmişsem özür dilerim... Medya maymunluğu için harcadığın eforu eskiden olduğu gibi şarkı yazmak için harcasan yine eskisi gibi güzel hit şarkılar çıkaracağına inanıyorum. Bir ağabey tavsiyesi...”

SİNAN AKÇIL, HADİSE İLE KONUŞTUM DEDİ

Sinan Akçıl, Hadise’li anılarını anlatan Ferhat Göçer’e ‘densiz’ demişti. Popçuya cevap veren Göçer, ‘Medya maymunluğu yapıyor. Ondan izin alıp konuştum’ dedi.

HADİSE İÇİN YAZDIĞINI İNKAR ETMİŞTİ

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’dan çekindiği için, şarkıyı Hadise için yazmadığını söyledi. Fakat, 9 yıl önce verdiği bir ropörtajda, ‘kızım şarkısını Hadise’nin babasıyla konuşmasına tanık olunca yazdım. Çok duygulandı’ dediği ortaya çıktı.